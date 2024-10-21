«Любовь без денег не существует»: Анна Седокова подала на развод

Соответствующее заявление исполнительницы было зарегистрировано в мировом суде 16 октября.

В последнее время бывшая участница группы «ВИА Гра» и ее супруг проживали в разных городах. Сама Седокова говорила про отношения с Тиммой «все сложно». Она призналась, что расходилась с супругом около 20 раз, но потом они сходились обратно. Теперь принято окончательное решение.

Баскетболист в Instagram* оставил обращение к своей жене, обвинив ее во лжи.

«Не верю ни единому твоему слову. Все, что мы строили, папа, мама, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует», — написал Тимма.

Ранее стало известно, что певец SHAMAN официально развелся со второй женой после 7 лет брака.

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