Лимитированную коллекцию авангардных рубашек представили в Пушкинском музее

В преддверии выставки «Подруги. К юбилею Варвары Степановой», проходящей в ГМИИ им. А. С. Пушкина до 20 октября, компания «Соворотка» представила лимитированную коллекцию авангардных рубашек, сообщает Telegram-канал «Бати читают новости» .

В 1920-е годы (точнее, 103 года назад) группа молодых художниц-конструктивисток решила, что авангардное искусство должно выйти за пределы холста и проникнуть на улицы, в театры, мир моды и любые другие сферы. В XXI веке их выдающаяся творческая смелость по-прежнему остается источником вдохновения.

Пушкинский музей в сотрудничестве с «Совороткой» в рамках выставки «Подруги» представил стильные косоворотки.

Косоворотка — это традиционная русская рубаха. Она с косым воротом, то есть с разрезом сбоку, а не посередине, как у обычных рубашек. В основу рубашки заложили картину «Пять фигур» Варвары Степановой. Танцующие силуэты выходят из-за русского ворота, добавляя живости к строгой утонченности косоворотки.