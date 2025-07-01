Лето на Оке: приглашаем каширян и гостей округа провести время на набережной
Фото - © Администрация г.о. Кашира
В рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье» для жителей и гостей городского округа Кашира подготовлена обширная развлекательная программа на набережной Оки, которая поможет отдохнуть и зарядиться позитивом, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
В течение летних вечеров на набережной вас ждут яркие концерты, мастер-классы, спортивные мероприятия, игры и конкурсы для всей семьи. А уже в эти выходные набережная в Кашире станет одной из точек проведения ежегодного фестиваля «Серебристые облака».
Гостей ждет:
5 июля в 19:00 — Фестиваль «Серебристые облака» (0+).
6 июля в 15:00 — женская динамическая практика (14+);
6 июля в 18:00 — концертная программа творческих коллективов сельского дома культуры «Тарасково» «Хороши вечера на Оке» (6+);
12 июля в 13:30 — музыкально-игровая программа «Веселые потешки» (0+);
13 июля в 18:00 — концертная программа эстрадно-народного трио «Забава» (6+);
19 июля в 17:00 — каширский клуб авторской песни «Созвучие» (8+);
20 июля в 17:00 — шахматный турнир (6+);
26 июля в 17:00 — бачата (0+);
27 июля в 19:00 — танцевальная программа духового оркестра «Созвучие» «Оркестр играет духовой» (0+).
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.
Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.