Ледовые спектакли «Щелкунчик» собрали 19 тыс зрителей в Подмосковье
Фото - © Министерство культуры и туризма Московской области
С 9 по 11 января на катках шести муниципалитетов Подмосковья прошли ледовые спектакли «Щелкунчик» под руководством Татьяны Навки и Петра Чернышева, которые посетили около 19 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Ледовые постановки сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик» впервые прошли на катках Подмосковья с 9 по 11 января. Спектакли состоялись в Истре, Химках, Егорьевске, Воскресенске, Долгопрудном и Дмитровском.
Перед зрителями выступили известные фигуристы, в том числе олимпийские чемпионы и заслуженные мастера спорта России: Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Максим Ковтун и другие. Художественное руководство проектом осуществляли Татьяна Навка и Петр Чернышев.
Организатором мероприятий выступила автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма региона. Дополнительная информация о спектаклях размещена в официальных сообществах организатора.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.