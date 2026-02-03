Ледовые спектакли с участием олимпийских чемпионов пройдут в Подмосковье с 7 по 15 февраля

С 7 по 15 февраля на катках Подмосковья состоятся ледовые спектакли с участием Ирины Слуцкой, Татьяны Навки, Петра Чернышева и других известных фигуристов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Ледовые спектакли с участием звезд фигурного катания, олимпийских чемпионов и заслуженных мастеров спорта России пройдут на катках Подмосковья с 7 по 15 февраля. Мероприятия были перенесены с 31 января и 1 февраля из-за морозов для обеспечения комфортных условий для участников и зрителей.

7 и 8 февраля зрители увидят постановку сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик» под художественным руководством Татьяны Навки и Петра Чернышева. На льду выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, серебряные призеры Олимпийских игр, а также чемпионы России, Европы и мира. Представления пройдут 7 февраля в парке «Питомник» в Серпухове (17:00) и на катке Советской площади в Чехове (20:00), а 8 февраля — на стадионе «Зоркий» в Красногорске (17:00) и катке «Орбита» в Люберцах (20:00).

С 7 по 15 февраля состоятся спектакли «Сказ о Руси» Ирины Слуцкой. Вместе с ней выступят Илья Миронов, Ясмина Кадырова, Юко Кавагути и другие профессиональные фигуристы. Представления пройдут 7 февраля в парке Малевича в Одинцовском округе (17:00), 8 февраля на стадионе «Вымпел» в Королеве (17:00), 14 февраля в Центральном парке им. В.В. Воровского в Наро-Фоминске (17:00) и 15 февраля в городском парке Солнечногорска (17:00).

Вход на все мероприятия свободный. Дополнительная информация размещена в сообществах организатора во ВКонтакте и Telegram. Организатором выступает автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.