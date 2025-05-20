Крупнейшую выставку о собаках открыли в Мраморном дворце Петербурга

Уже во дворе всех посетителей встречают скульптурные изображения собак. Дальше на обоих этажах музея в произведениях живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, нумизматики встречаются животные. Даже Зимний сад был открыт для них.

Количество пород, представленных в музее, огромное, а в экспозиции насчитывается около 400 работ. Подобной по размерам и уникальности выставки, посвященной собакам, еще не было.

Большое количество экспонатов было привезено из Русского музея. Также не прошли стороной и поделились произведениями искусства Эрмитаж, «Петергоф», Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и многие другие собрания.

Главной идеей организации данной выставки является рассказ о собаках в рамках русского искусства от академической живописи XVIII века до смелых экспериментов современности. Так, преобладающую часть выставки составляют экспозиции классического искусства — портретов императоров, великих князей и придворных дам.