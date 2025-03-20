Креативных предпринимателей ждут лекции и встречи с экспертами в Москве

Более 50 мероприятий подготовили для креативых предпринимателей в столичном пространстве «АКИ.лаб». До конца года для них проведут лекции, встречи с экспертами, консультации, мастер-классы, сообщает пресс-служба московского департамента культуры.

«Участники смогут обменяться опытом, найти единомышленников и партнеров», — отметила заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Так, 26 марта лекцию проведут для специалистов видеоигровой отрасли. Им расскажут о том, как работать в крупной компании, тестировать и запускать новые проекты, а также о продвижении. Чтобы посетить лекцию, нужно зарегистрироваться на сайте.

В апреле пройдет конференция, посвященная сувенирным магазинам в музеях и спросу на такие товары. Производители расскажут о разработке брендированной продукции.

Деловые сессии и бизнес встречи проведут в июне для издателей, редакторов, литературных агентов, менеджеров по лицензированию. В ходе мероприятий участникам расскажут об особенностях книжных рынков в разных странах, о господдержке и читательских предпочтениях. Также предприниматели смогут больше узнать о покупке и продаже прав на издание книг.

Участникам мероприятий в «АКИ.лаб» расскажут также про моду и дизайн. С ними обсудят регистрацию брендов, авторского права и инфраструктурные возможности столицы.

Вход на все события свободный. Регистрацию можно пройти на сайте «АКИ.лаб».