Концерт старинной музыки состоялся в Детской школе искусств № 2 в Раменском

Концерт старинной музыки состоялся 22 апреля в Детской школе искусств № 2 города Раменское. Ученики школы исполнили произведения композиторов эпохи Ренессанса и Барокко — Баха, Генделя, Телемана и других. На концерте присутствовали педагоги, родители, ученики и жители Раменского, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вечер провел преподаватель по классу балалайки и заместитель директора школы Николай Потапов. Он не только представлял выступления юных музыкантов, но и делился интересными фактами из истории музыки, рассказывал о композиторах той эпохи.

В программе концерта прозвучали произведения Баха, Генделя, Телемана, Моцарта, Рамо и других классиков. Ученики исполняли сольные номера на различных инструментах: фортепиано, скрипке, флейте, гитаре и ксилофоне.

По завершении концерта заместитель директора ДШИ № 2 Елена Абрамова вручила участникам дипломы. Это не первый подобный концерт в стенах школы искусств — ранее весной они провели парад музыкальных фестивалей к 80-летию Победы.

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