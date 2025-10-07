Концерт к 100-летию со дня кончины Патриарха Московского и всея Руси Тихона прошел в Балашихе

Перед зрителями выступили хор духовенства Балашихинского благочиния и ансамбль духовной музыки «Благовест».



"В этом году Русская православная церковь отмечает важную духовную историческую дату — столетие со дня блаженной кончины святителя Тихона, патриарха московского и всея Руси. Именно с этим человеком связано сохранение основ Русской православной церкви и возвращение патриаршества в Россию. Его жизнь — это пример служения, стойкости, терпения и внутренней красоты человека», — сказала заместитель начальника управления культуры администрации Балашихи Марина Чернова.



Мероприятие прошло по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив.



Концерт «Хранитель Церкви Русской» — это серия духовно-просветительских мероприятий, посвященных 100-летию блаженной кончины Патриарха Московского и всея Руси Святителя Тихона, проходивших в 2025 году во многих регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Псков и Астрахань. Концерты, включающие музыку, тексты и видеоряд, рассказывали о жизни и подвиге Патриарха Тихона с использованием воспоминаний современников, писем и архивных материалов.

