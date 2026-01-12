Константин Хабенский рассказал о работе над третьим сезоном «Метода»

Константин Хабенский признался, что изначально не был уверен в необходимости третьего сезона «Метода», однако режиссер Юрий Быков предложил новую концепцию, и актер согласился участвовать в проекте. По словам Хабенского, в новом сезоне его персонаж Меглин готовит себе смену, а сам актер считает, что его присутствия в сериале достаточно для раскрытия темы.

Актер отметил, что «Метод» остается верен своему главному посылу — все беды идут из детства, и подчеркнул, что сериал не оправдывает маньяков, а призывает родителей больше заниматься детьми. Хабенский считает, что третий сезон получился даже лучше предыдущих, и отмечает, что проект прошел путь от эксперимента до современного успешного сериала.

Говоря о профессии, Константин Хабенский рассказал, что с возрастом актер обменивает магнетизм на опыт, а энергия приходит и уходит волнами. Он поделился воспоминаниями о работе с режиссером Юрием Бутусовым и отметил, что их объединяет эмоциональный театр, который не оставляет зрителя равнодушным.

Константин Хабенский также рассказал о новых проектах: он завершил съемки в фильме Сергея Малкина «Здесь был Юра», где сыграл персонажа с аутизмом, и готовится к работе в сериале «Казино» о жизни студентки мехмата МГУ в 1990-х. Актер подчеркнул, что сейчас в театре сформировалась команда и он может больше времени уделять интересным ему кинопроектам.

