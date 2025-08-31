Конкурс-выставку щедрости «Спасовский урожай» провели в Красноармейске

28 августа в Красноармейске прошел окружной конкурс-выставка даров природы «Спасовский урожай». Он дал садоводам и огородникам возможность показать все, что они вырастили за сезон, сообщает пресс-служба администрации городского округа Пушкинский.

Яркий и радостный праздник жители с нетерпением ждали не только чтобы показать достижения селекции, но и отведать вкусной еды, узнать новые рецепты и кулинарные секреты. В этот раз в конкурсе было девять участников: шесть коллективов и три индивидуальные экспозиции. Пробовать можно было все: фрукты, овощи, злаки, домашние заготовки и кулинарные изделия.

Дегустация — один из любимых этапов у жителей. Параллельно коллективы показывали творческие номера, а еще подготовили дефиле в народных костюмах.

Участники проекта «Активное долголетие» из Красноармейска — артисты театральной студии «Забава» — показали фрагмент любимой всеми сказки «Муха-Цокотуха». Их игра и веселые костюмы произвели огромное впечатление на жюри. В итоге команда завоевала первое место.

«Это один из любимых праздников, в народе именуемый Спасовским урожаем. Этот день знаменует начало периода сбора урожая, день благодарения за дары. Это яркое культурное событие прочно закрепилось в последние годы в нашем городе, сохраняя и приумножая народные традиции. На этот праздник принято готовить блюда из нового урожая: яблочные пироги, варенье, компоты, медовые пряники — все это украшает праздничный стол», — рассказала уполномоченный главы округа Пушкинский Ольга Алексеева.

Самый необычный наряд за все годы существования фестиваля приготовила со своей командой единомышленников Надежда Никитина. Она предстала перед зрителями в платье из рогоза. Завершился праздник вручением памятных дипломов, подарков и призов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.