Колокольня в Истринском округе получила статус регионального памятника

Для колокольни утвердили предмет охраны, границы территории и режим ее использования. Под охрану взяли облик здания, в том числе композицию и оформление фасадов, кирпичные карнизы, белокаменные пояс и цоколь, кованые решетки, а также капитальные стены, перекрытие и внутреннюю лестницу.

На территории запрещены строительство, не связанное с восстановлением утраченных исторических построек, и деятельность, способная разрушить объект или исказить его облик. Нельзя самовольно сажать и вырубать деревья, менять историческую планировку, размещать рекламу, устанавливать на фасадах и крышах кондиционеры и антенны, организовывать постоянные автостоянки. Земляные работы требуют археологической разведки. Подробности приведены в распоряжении управления от 22.09.2026 № 06РВ-763.

Церковь Рождества Христова — вотчинный храм начала XVI века, в архитектуре которого отразилось влияние западноевропейского зодчества. В мае 1822 года князь Петр Оболенский попросил архиепископа Московского и Коломенского Филарета разрешить пристроить к храму трапезную с двумя отапливаемыми приделами и каменную колокольню вместо деревянной. В прошении князь писал:

«…а приделать уже и колокольню каменную…» — писал князь.

Разрешение на строительство было получено. В 1823 году храм расширили за счет трапезной, возведенной на месте старого западного притвора, и дополнили трехъярусной колокольней в классическом стиле.

Информация об объектах культурного наследия региона опубликована в каналах Мособлнаследия в MAX и Мособлнаследия во «ВКонтакте».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.