Коллектив из Видного стал победителем на «Кубке КВН»

В минувшие выходные в Детской школе искусств в Ленинском городском округе прошел «Кубок КВН», где «Сборная города Видное» заняла первое место, они разделили его с участниками команды «АПП» из города Рязани, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Команды сыграли конкурс приветствия и разминку со зрителями. Вопросы были оригинальными, ответы были смешными. Как правило первый блин комом, но КВН для того и существует, чтобы ломать стереотипы. Мы справились на отлично, зрители довольны, команды счастливы. Безусловно, поддержка зрителей, вера в себя и свои силы привела нас к победе», — рассказал капитан «Сборной города Видное» Илья Сенчуров.

Он также добавил, что десять команд из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Тулы, Курска и Рязани собрались, чтобы разыграть традиционный «Кубок КВН». Более 200 зрителей пришли посмотреть и поддержать свои любимые команды. Третье почетное место поделили команды «Подбородок выше» из Курска и «Сборная Гжельского государственного университета» из Раменского, а второе — коллектив «7.1» из Тульской области.

В пресс службе добавили, что зрителей тоже не оставили без внимания. Для них разыгрывалась лотерея, сертификаты и подарки от партнеров. Главным призом лотереи стала Яндекс.Станция Миди. Напомним, что Сборная Видного — опытная команда, за плечами у ее игроков — в том числе телевизионные лиги КВН. В этом году коллектив является участником Центральной Юго-Западной лиги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.