Коллектив из Электростали получил диплом фестиваля в Люберцах

Танцевальный коллектив «ТанцСтарт» из Электростали 16 июня выступил на областном фестивале «Танцуй от души!» в Люберцах и получил почетный диплом в номинации «Эстрадный танец», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Областной танцевальный фестиваль «Танцуй от души!» прошел 16 июня в городском округе Люберцы. Он объединил на одной сцене представителей муниципальных образований Подмосковья и стал ярким праздником творчества. Мероприятие организовали в рамках проекта губернатора Московской области «Активное долголетие».

Городской округ Электросталь на фестивале представил коллектив «ТанцСтарт» под руководством Елены Анатольевны Ионовой. Участники подготовили зажигательный номер «Женщины все королевы», отличающийся харизмой и эмоциональностью. Выступление получило высокую оценку жюри.

По итогам фестиваля коллектив удостоен почетного диплома в номинации «Эстрадный танец» за яркое и вдохновляющее выступление. Артисты серебряного возраста продемонстрировали уверенность на сцене, чувство ритма и стремление к самовыражению, подтвердив, что любовь к танцу и творчеству не зависит от возраста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.