Коллеги вступились за Долину после обвинений в жестком обращении со студентами

Певица Лариса Долина, помимо своей карьеры на эстраде, преподает вокал в Московском государственном институте культуры. Однако методы работы артистки с учениками вызвали критику со стороны некоторых ее коллег, которые считают ее подход устаревшим, а манеру общения со студентами слишком агрессивной, сообщает Общественная Служба Новостей .

Музыкальный критик Сергей Соседов подчеркнул, что лично не видел, как Долина работает с учениками, но при этом признал ее выдающийся вокальный талант.

«Не каждый хороший музыкант может стать педагогом. Для этого нужно обладать знаниями психологии, педагогики, уметь донести материал. Даже если ты поешь, как Клавдия Шульженко, это не гарантирует успех в обучении студентов», — отметил Соседов.

Критик согласен с тем, что Лариса Долина — отличный вокалист с богатым репертуаром, включая шансон и джаз. Однако этого недостаточно для того, чтобы обучить других. Если певица действительно прибегает к жестким методам, например, кричит на студентов, то такие действия недопустимы, считает Соседов.

Однако он также выразил сомнение в профессионализме тех, кто критикует Долину.

«Часто это те, кто завидуют или пытаются использовать имя Долиной для собственной выгоды», — добавил Соседов.

Он отметил, что сам строг в своих оценках и не всегда получает положительные отклики от студентов, которые часто ждут от звездных критиков исключительно похвалы.