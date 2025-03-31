Количество волонтеров культуры в Москве превысило уже 33 тыс человек

Более 33 тыс. человек в команде центра добровольчества «Мосволонтер» выбрали для себя культурное направление, входящее в пятерку самых популярных в Москве, рассказала заместитель мэра столицы в московском правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Добровольцев можно увидеть на различных мероприятиях, в библиотеках, парках и усадьбах. Без них не обходятся концерты, творческие вечера и выставки. Они разрабатывают туристические маршруты, выступают модераторами дискуссий, устраивают мастер-классы.

«Они участвуют в организации фестивалей и форумов, расшифровывают аудиозаписи из музейных фондов, помогают реставраторам, проводят экскурсии. Ежегодно к движению присоединяется все больше горожан», — отметила Сергунина.

Среди задач волонтеров — сохранение культурно-исторического наследия. Добровольцы оцифровывают архивные документы, ухаживают за памятниками. Так некоторые делают первые шаги к своей будущей профессии.

Чтобы стать частью команды, нужно пройти регистрацию на сайте ресурсного центра «Мосволонтер». Сейчас в добровольчестве развито 10 направлений. Социальное, культурное, экологическое, событийное и патриотическое входит в пятерку самых популярных. Участниками волонтерских инициатив и проектов стали уже около 1,4 млн горожан.