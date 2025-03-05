Книга-феномен: «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры — бестселлер зимы
Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» подвела итоги зимних продаж, и бесспорным лидером стала книга Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут». Роман японского писателя и сценариста — история о молодом человеке, которому остается жить всего день, а дьявол предлагает ему сделку — вычеркнуть из мира что-то значимое ради дополнительного времени.
За три месяца зимы (с декабря 2024 года по март 2025) продажи романа превысили 15 тысяч экземпляров. Важно отметить, что книга поступила в книжные магазины в феврале 2020 года, а стремительный рост продаж начался осенью 2024 года.
Топ-10 продаж книг в сети магазинов «Читай-город» (декабрь 2024 — февраль 2025):
- Гэнки Кавамура. Если все кошки в мире исчезнут;
- Джон Стрелеки. Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению;
- Виктор Дашкевич. Тайна мертвого ректора. Книга 1;
- Мосян Тунсю. Система «Спаси-Себя-Сам» для Главного Злодея. Том 3;
- Джордж Клейсон. Самый богатый человек в Вавилоне;
- Холли Джексон. Хороших девочек не убивают;
- Джеймс Клир. Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих;
- Анна Дджейн. Твое сердце будет разбито;
- Виктор Дашкевич. Тайна мертвого ректора. Книга 2;
- Мари Корелли. Скорбь Сатаны.