Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» подвела итоги зимних продаж, и бесспорным лидером стала книга Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут». Роман японского писателя и сценариста — история о молодом человеке, которому остается жить всего день, а дьявол предлагает ему сделку — вычеркнуть из мира что-то значимое ради дополнительного времени.