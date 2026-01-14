Клинский ансамбль «Лапушки» получил дипломы первой степени на премии «Щелкунчик»

Ансамбль танца «Лапушки» из Клина стал лауреатом первой степени во всех возрастных категориях на национальной телевизионной премии «Щелкунчик», которая прошла в Москве с 10 по 13 января, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 10 по 13 января в Москве состоялась национальная телевизионная премия «Щелкунчик» в сфере хореографического искусства. Ансамбль танца «Лапушки» из Клина принял участие в конкурсе, где выступили 52 коллектива из разных регионов России, а общее число участников составило около 4000 человек.

Танцоры из Клина стали лауреатами первой степени во всех возрастных категориях. Руководитель коллектива Николай Ратников отметил, что коллектив прошел два дня репетиций и выступлений, а также принял участие в конкурсных соревнованиях и гала-концерте на крупнейших площадках Москвы — МГТУ им. Баумана и «VK Stadium».

Ансамбль «Лапушки» был создан в 1995 году и за 30 лет стал визитной карточкой Клина и Подмосковья. Коллектив регулярно участвует в телевизионных программах, выступает на центральных концертных площадках страны и представляет Россию на зарубежных фестивалях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.