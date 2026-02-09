Китайские участники фестиваля «Мост искусств» провели экскурсию и концерт в Клину

Более 20 юных музыкантов из Китая, участвующих в международном фестивале «Мост искусств», 8 февраля посетили Клинскую детскую школу искусств имени Чайковского, где для них провели экскурсию и совместный концерт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Клинской детской школе искусств имени Чайковского 8 февраля встретили гостей из Пекина — более 20 участников фестиваля «Мост искусств». Традиционно их приветствовали с хлебом и солью, а воспитанницы школы в народных костюмах исполнили песни и танцы под балалайку, пригласив китайских музыкантов к хороводу.

Для гостей организовали экскурсию по отделениям школы, где они познакомились с репетициями хорового, струнного, театрального и хореографического направлений. Китайские участники отмечали радушие и атмосферу города, где жил и творил Чайковский.

Гендиректор ассоциации лауреатов конкурса Чайковского Иван Червак отметил, что интерес к фестивалю растет благодаря обмену опытом между российскими и китайскими музыкантами.

После обеда на сцене школы прошел совместный концерт. Артисты из Китая и Клина исполнили музыкальные и хореографические номера, играли на различных инструментах, пели в хоре и танцевали. Среди выступавших был Пэн Яньян, учащийся экспериментальной школы Шанхайской консерватории в Нинбо, который отметил теплый прием и интерес к русской культуре.

В завершение дня для гостей запланировали экскурсию по мемориальному дому-музею Чайковского и еще один концерт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.