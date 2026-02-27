Киркоров заявил, что в России его никто не сможет отменить

27 и 28 февраля в Москве российский певец Филипп Киркоров даст большие концерты после длительного перерыва в выступлениях. Перед первым из перечисленных концертов он заявил, что никто в стране его не может отменить, а если концерты и отменяются, то это только его решение, сообщает Mash .

«Я сам себя отменяю. Меня никто отменить не может. Меня никто отменить, деточка, не может, если я не появляюсь где-то и потом возникают слухи, что где-то кто-то отменил… Я себя отменяю! Еще раз говорю, мне самому не хочется петь, самому не хочется танцевать, выступать. А когда мне это захочется, меня никто отменить не может», — заявил Киркоров.

Певец также заявил, что вся Россия на его стороне, что народ поддерживает его, и сама русская духовность за него. Киркоров подчеркнул, что очень дорожит любовью своих поклонников и никуда уезжать из России не собирается.

Таким образом, по его словам, прекратить его существование в публичном поле не под силу никому, даже при таком желании, кроме него самого. На вопрос о том, когда 58-летний певец планирует пойти на пенсию, ответил кратко: «Ой, не дождетесь!», после чего ушел.

