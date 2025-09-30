Киностудия «Ленфильм» перейдет в собственность Петербурга

Президент России Владимир Путин одобрил предложение ветеранов Санкт-Петербурга о передаче прав собственности на киностудию «Ленфильм» городу, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Инициатива была представлена главе государства министром культуры Ольгой Любимовой и губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Ранее в рамках ПМЭФ-2025 между министерством и администрацией города был подписан меморандум о дальнейшем сотрудничестве в сфере кинематографии.

Деятельность киностудии будет направлена на создание фильмов патриотической и исторической тематики, что предоставит расширенные возможности для разработки кинопроектов о героях былых времен и специальной военной операции, а также для поддержки перспективных режиссеров и актеров.

«В новом качестве „Ленфильм“ будет способствовать формированию у российской молодежи чувства исторической ответственности, воспитывать любовь к Родине через качественные кинопроекты», — отмечается в сообщении.

