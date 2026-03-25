Кинокритик Шнейдеров заявил, что ИИ вытеснит ряд профессий в кино

Режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что развитие искусственного интеллекта может привести к исчезновению ряда профессий в киноиндустрии, сообщает Общественная Служба Новостей .

Генеративный искусственный интеллект стремительно развивается: нейросети создают музыку, видео и даже фильмы. В 2025 году в Беларуси в прокат вышел полностью сгенерированный ИИ мультфильм «Беловежская пуща», а ИИ-песни уже попадают в чарты.

По мнению Давида Шнейдерова, без законодательных ограничений нейросети могут серьезно изменить рынок труда в кино.

«В продвижении искусственного интеллекта в кинематограф есть очень много опасностей. Исчезнут многие профессии. Исчезнет профессия художника, художника по костюмам, осветителя. Может исчезнуть профессия монтажера, композитора. Под большой угрозой телевидение. Но, на мой взгляд, останется режиссер, останется сценарист, и останутся актеры. На сегодня, и в обозримом будущем будет так же, написанное и нарисованное искусственным интеллектом все-таки сильно отличается от сделанного живыми людьми, это всегда можно увидеть», — отметил он.

Режиссер добавил, что ИИ уже применяют для создания музыкального сопровождения, что лишает работы композиторов.

«Я надеюсь, что государства всего мира придут к разумным законодательным ограничениям по использованию искусственного интеллекта в кинематографе. Ранее вот сценаристы объявили забастовку и победили, потому что оказалось, что живых сценаристов никакой искусственный интеллект не заменит. Или попытались сделать фильм со сгенерированными актерами — подали в суд, его отменили. То есть управа на искусственный интеллект есть», — подчеркнул он.

Шнейдеров предложил либо ограничить прокат полностью сгенерированных фильмов, либо обязать создателей маркировать такие проекты.

