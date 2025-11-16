Как «Умный ДК» изменил Дворец культуры в Ступине

Внедрение «Умного ДК» в Дворец культуры в Ступине сделало его более доступным

Реализация проекта Министерства культуры Московской области «Умный ДК» стала одной из главных тем на общегородском совещании в администрации Ступина. Встреча прошла под руководством главы муниципалитета и секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Мужальских.

Этот проект уже успешно реализуется в городском Дворце культуры. Ступинский ДК стал одним из 50 учреждений культуры в Подмосковье, где внедряются современные стандарты комфорта и технологичности.

Как доложила заместитель главы Юлия Калинина, во Дворце культуры уже внедрены единый фирменный стиль, современные онлайн-сервисы и цифровые технологии, включая установку камер с использованием искусственного (ИИ) интеллекта для анализа загрузки залов.

«Во Дворце культуры внедрен единый фирменный стиль, современные онлайн-сервисы и технологии, включая камеры с искусственным интеллектом. Проект „Умный ДК“ направлен на „цифровую зрелость“ и „открытость“ наших учреждений, делая их более удобными для жителей», — рассказала Калинина.

Уже запущен ключевой цифровой сервис «Открытый ДК». С его помощью жители могут в режиме онлайн забронировать студию, сцену, зал или мастерскую для проведения репетиций, концертов, фотосессий или других мероприятий.

Кроме того, в рамках проекта во Дворце появилось новое современное оборудование, бесплатный Wi-Fi, зарядные станции для гаджетов, велопарковки и кафе.

Было также отмечено, что в 2026 году проект «Умный ДК» в регионе расширяется. В Ступине к нему присоединится еще одно учреждение — Дом культуры «Металлург».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

