сегодня в 21:06

Юных мытищинцев приглашают на занятия по литературному мастерству

Литературная мастерская «Слово» при Центральной библиотеке им. Кедрина объявляет добор в группу на новый учебный год. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На бесплатные занятия приглашаются ученики 6-8 классов, занимающиеся литературным творчеством, любящие читать и узнавать что-то новое.

Занятия проходят по вторникам (с 18.30 до 20.30) и пятницам (с 17.30 до 20.00).

Ребят ждут уроки литературного мастерства; лекции и практикумы по русскому языку и литературе; дискуссионные столы; игры на развитие творческих способностей; читки; встречи с интересными людьми; работа над творческими проектами; участие в конкурсах и культурных мероприятиях.

Проводит занятия выпускница Литературного института имени Горького, поэт, член Союза журналистов Московской области, президент Молодежного литературного фестиваля «Слово» в Мытищах, эксперт-консультант комиссии по культуре муниципальной Общественной палаты Антонина Силуянова.

По всем вопросам необходимо обращаться по телефону: 8-915-486-45-38.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», - уточнил глава Московской области.