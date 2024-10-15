Юные клинчане получили приз за фильм об Аркадии Гайдаре

Подмосковные документалисты из Клина получили спецприз на фестивале «Братина» за фильм об Аркадии гайдаре.

Документальный фильм «Дорогами души Аркадия Гайдара», созданный юными клинчанами при поддержке фонда культурных инициатив, получил специальный приз на международном фестивале «Братина», который ежегодно проводится в Сергиевом Посаде и считается одним из ключевых событий в мире телевидения.

Съемки фильма проходили в Клину, в доме Аркадия Гайдара летом 2023 года. В съемках приняли около 20 детей. Юные актеры рассказывают о жизни и творчестве Аркадия Гайдара, а также о последних годах его жизни в Клину.

Перед началом съемок для детей были организованы занятия по кинематографии и ораторскому искусству, где они учились правильно вести себя перед камерой и развивать свои актерские навыки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.