Юные хористы из Реутова победили в областном конкурсе

Старший вокальный ансамбль мальчиков получил звание лауреата I степени и специальный приз «За лучшее исполнение русской народной песни». Подготовительный хор «Кнопки» стал лауреатом II степени, а вокальный ансамбль мальчиков «Реут» — лауреатом III степени.

Успехи стали продолжением творческих достижений школы. Ранее воспитанники представили в Большом зале Центра культуры и искусств хореографический спектакль «Цветик-семицветик» по мотивам сказки Валентина Катаева, передав атмосферу истории о мечтах и дружбе. В январе коллектив получил награду Международного конкурса театрального искусства «Золотая маска» за мюзикл «История Кая, история Герды».

Детская школа искусств — музыкальный театр входит в состав Центра культуры и искусств Реутова. Современный комплекс, построенный в 2020 году, оснащен высокотехнологичным сценическим оборудованием и позволяет проводить концерты и фестивали высокого уровня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.