Юные артисты студии «Подсолнух» из Ивантеевки одержали победу в театральном баттле

5 октября театральная студия «Подсолнух» МАУК «Центр культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева» с блеском дебютировала на театральном баттле в ДК «Яуза» в г. Мытищи. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Юные артисты — две команды: старшая и средняя — не просто участвовали в творческом сражении, но сразу проявили харизму, талант и отвагу, что несомненно покорило зрителей и жюри. Ребятам предстояло справиться со сложнейшими заданиями на полную импровизацию. Зрители могли в реальном времени наблюдать за ходом творческой мысли команды, за тем, как мальчишки и девчонки справляются с необычными предлагаемыми обстоятельствами.

Оценивали их мастерство молодые актеры: Анатолий Григорьев, Максим Горшков, Лука Гришин и Екатерина Деренжи. Студийцы «Подсолнуха» проявили смекалку, находчивость и невероятную сплоченность, создавая на сцене яркие и запоминающиеся образы. В итоге, старшая команда «Маска» одержала победу. Первое место она разделила с достойными соперниками — театральным объединением «Домой» из Мытищ.

Студия «Подсолнух» родилась три года назад. Руководит ею педагог, режиссер Виолетта Онтикова. Дети учатся избавляться от страха публичного выступления, работают над дикцией, развивают память и раскрывают собственную индивидуальность. В копилке коллектива уже есть весомые награды: Гран-при всероссийского конкурса «Сила России», а также Диплом Лауреата III степени Московского областного открытого фестиваля — конкурса театральных коллективов «Сказка за сказкой» в номинации «Спектакль средней возрастной группы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.