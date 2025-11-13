Юные актеры Химок вышли в финал регионального проекта «Творческий поединок»

Детский эстрадный музыкальный театр «Мюзикл» из Химок стал финалистом регионального проекта «Театральный поединок». Ребята стали лучшими в жанре импровизации и прошли в следующий этап конкурса, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Юные актеры Василиса Бояркина, Анна Чистякова, Лидия Уткина, Федор Козлов и Артур Студенский показали находчивость, смелость, юмор и мастерство. 24 ноября юные актеры выйдут на профессиональную сцену Московского Губернского театра.

«Вот уже 33 года коллектив работает на базе детской школы искусств им. А. Н. Верстовского. Его возглавляет Елена Леонидовна Широкова, преподаватель высшей категории, заведующая музыкально-театральным отделением, лауреат премии „Признание“ Союза театральных деятелей России», — отметила глава города Елена Землякова.

В команде педагогов — выпускники ГИТИСа, которые учат ребят не просто играть, а жить на сцене. В труппе — исполнители от 7 до 17 лет, и каждый проходит серьезную подготовку.

«„Театральный поединок“ — не просто конкурс, а важный этап в становлении юных артистов. Радует, что химчане не только участвуют, но и демонстрируют высочайший уровень подготовки. Это результат труда педагогов, поддержки школы искусств и, конечно, таланта самих ребят. Уверен: 24 ноября они покажут настоящий мастер-класс импровизации!» — отметила муниципальный депутат Юлия Мамай.

Такой комплексный подход и дает результат: химчане не просто участвуют — они побеждают. 24 ноября — решающий поединок, где «Мюзикл» будет бороться за звание лучшего театрального коллектива региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.