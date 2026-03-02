ЮНЕСКО обеспокоена сохранностью исторических объектов на Ближнем Востоке
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) выразила обеспокоенность сохранностью культурных ценностей на Ближнем Востоке на фоне эскалации насилия, сообщает ТАСС.
Организация передала всем заинтересованным сторонам точные географические координаты объектов культурного наследия для предотвращения их случайного повреждения.
Поводом для заявления стали вопросы журналистов о состоянии дворца Голестан в Тегеране после недавних ударов. В ЮНЕСКО подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией с культурным наследием в Иране и других странах региона.
В организации напомнили, что культурные ценности находятся под защитой международного права — Гаагской конвенции 1954 года и Конвенции об охране всемирного наследия 1972 года.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.