ЮНЕСКО обеспокоена сохранностью исторических объектов на Ближнем Востоке

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) выразила обеспокоенность сохранностью культурных ценностей на Ближнем Востоке на фоне эскалации насилия, сообщает ТАСС .

Организация передала всем заинтересованным сторонам точные географические координаты объектов культурного наследия для предотвращения их случайного повреждения.

Поводом для заявления стали вопросы журналистов о состоянии дворца Голестан в Тегеране после недавних ударов. В ЮНЕСКО подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией с культурным наследием в Иране и других странах региона.

В организации напомнили, что культурные ценности находятся под защитой международного права — Гаагской конвенции 1954 года и Конвенции об охране всемирного наследия 1972 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.