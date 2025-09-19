Юбилейный сезон «Покровка.Театр» в Москве откроется спектаклем «Вечно живые»

8 октября в Москве 35-й юбилейный сезон «Покровка.Театр» откроет спектакль «Вечно живые». В роли Антонины Монастырской предстанет знаменитая актриса театра и кино Дина Корзун, известная по ролям в киноленте «Страна глухих», сериале «Острые козырьки», а также выступлениям на сценах Королевского национального театра в Лондоне и Московского Художественного театра им. Чехова, сообщает 360.ru .

«Сейчас, спустя годы, вступая на сцену „Покровка.Театр“, я чувствую радость, потому что во время репетиций уже успела полюбить коллектив артистов спектакля „Вечно живые“! Я испытываю настоящую благодарность к Дмитрию Бикбаеву за приглашение в труппу», — отметила Корзун.

В преддверии нового сезона «Покровка.Театр» сменил название и запустил обновленный сайт, предлагающий удобную покупку билетов и доступ к актуальным новостям. Здание театра с обновленным интерьером также готовится принять гостей.

К своему 35-летию коллектив театра создал медиапроект, в котором задействованы все актеры труппы: этой осенью на медиафасадах Москвы появятся классические образы артистов, отражающие репертуар театра.

25 октября состоится торжественное открытие обновленного театрального особняка. В этот вечер зрителей ждет особенное событие — праздничный концерт-капустник «В поиске „Театра“» в жанре сказочного детектива с участием приглашенных артистов из ведущих театров российской столицы.

Театр был основан в 1991 году Народным артистом РФ Сергеем Арцибашевым. В 2025 году режиссер и продюсер Дмитрий Бикбаев занял должность художественного руководителя. Сегодня «Покровка.Театр» позиционирует себя как «первый по классике», опираясь в своем репертуаре на произведения отечественной и мировой классической литературы.