Юбилейный благотворительный концерт Дениса Майданова пройдет в Кремле 17 февраля
Юбилейный благотворительный концерт известного российского певца Дениса Майданова состоится 17 февраля в Государственном Кремлевском Дворце.
Зрителей ожидает большая праздничная программа под названием «Я голосую за жизнь!», приуроченная к 50-летнему юбилею заслуженного артиста РФ. В этот вечер прозвучат самые яркие и запоминающиеся композиции Дениса Майданова.
Деньги от продажи билетов направят в Государственный фонд «Защитники Отечества» на реализацию специальных программ поддержки ветеранов и участников СВО. Для участия в благотворительном сборе зрители могут перейти на сайт майданов50.рф или отсканировать QR-код, размещенный в материалах мероприятия.
В этот вечер, чтобы поздравить юбиляра и исполнить его композиции, выйдут на сцену лучшие российские артисты: Лев Лещенко, Николай Басков, Олег Газманов, Александр Маршал, Михаил Шуфутинский, Диана Гурцкая, Денис Клявер, Александр Иванов и группа «Рондо», Елена Север, группа «Земляне», Хор и Soprano Турецкого, Александр Буйнов, Сергей Войтенко, Родион Газманов, Влад Маленко, Джанго, Руслан Осташко и группа «Наши» и другие.
Билеты можно приобрести на сайте Государственного Кремлевского Дворца и сайте Кассир.ру.
Благотворительный концерт проводится при поддержке правительства Москвы, правительства Московской области, телеканала НТВ, банка ПСБ, Русской Медиагруппы, агентства ТАСС, концертного оператора Кассир.ру и оператора наружной рекламы LDL.
