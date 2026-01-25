Юбилейный благотворительный концерт Дениса Майданова пройдет в Кремле 17 февраля

Зрителей ожидает большая праздничная программа под названием «Я голосую за жизнь!», приуроченная к 50-летнему юбилею заслуженного артиста РФ. В этот вечер прозвучат самые яркие и запоминающиеся композиции Дениса Майданова.

Деньги от продажи билетов направят в Государственный фонд «Защитники Отечества» на реализацию специальных программ поддержки ветеранов и участников СВО. Для участия в благотворительном сборе зрители могут перейти на сайт майданов50.рф или отсканировать QR-код, размещенный в материалах мероприятия.

В этот вечер, чтобы поздравить юбиляра и исполнить его композиции, выйдут на сцену лучшие российские артисты: Лев Лещенко, Николай Басков, Олег Газманов, Александр Маршал, Михаил Шуфутинский, Диана Гурцкая, Денис Клявер, Александр Иванов и группа «Рондо», Елена Север, группа «Земляне», Хор и Soprano Турецкого, Александр Буйнов, Сергей Войтенко, Родион Газманов, Влад Маленко, Джанго, Руслан Осташко и группа «Наши» и другие.

Билеты можно приобрести на сайте Государственного Кремлевского Дворца и сайте Кассир.ру.

Благотворительный концерт проводится при поддержке правительства Москвы, правительства Московской области, телеканала НТВ, банка ПСБ, Русской Медиагруппы, агентства ТАСС, концертного оператора Кассир.ру и оператора наружной рекламы LDL.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.

