«Из-за Джигурды»: хирург объяснила, почему Анисина стала плохо выглядеть

Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова объяснила, почему фигуристка Марина Анисина резко стала выглядеть намного хуже. По ее словам, всему виной «американские горки» с ее мужем — актером Никитой Джигурдой, сообщает издание «Страсти» .

Байрамукова подчеркнула, что негативные изменения во внешности Анисиной начались примерно 5–7 лет назад. Причиной может быть постоянное нервное напряжение из-за личной жизни.

«Возможно, это последствия стресса из-за жизни, полной „американских горок“. С Джигурдой, как мне кажется, по-другому невозможно, потому что он очень своеобразный человек», — отметила пластический хирург.

Также эксперт рассказала, что у фигуристки в ее возрасте началось угасание функций яичников, что сказывается на внешности любой женщины. Байрамукова назвала Анисину красивой женщиной, но заметила, что у той стало достаточно объемное лицо. Это могло произойти из-за чрезмерного увлечения филлерами, агрессивного липофилинга или подтяжки.

«В любом случае, если была подтяжка, то после процесса реабилитации — через полгода или через год, мы, возможно, увидим совершенно иные результаты», — заключила косметолог.