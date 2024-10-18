Иван Ургант получил 3,5 млн руб с продаж пустой книги

Телеведущий и актер Иван Ургант запустил в продажу свою новую книгу под названием «Припухлые железы жизни», за которую заработал 3,5 миллиона рублей. В Петербурге было реализовано пять тысяч копий, о чем Ургант поделился в своих социальных сетях, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Обложка книги украшена изображением сфинкса с человеческим лицом, а в углу размещены инициалы автора и название произведения. Текстовая часть содержит лишь оглавление, все остальные страницы остаются пустыми.

Ургант выразил благодарность книжному магазину «Подписные издания» и жителям Петербурга за проявленный интерес к своему «пустому творчеству». Телеведущий добавил, что все средства, полученные от продажи этой необычной книги, будут направлены на благотворительные цели.

Ранее в Петербурге представили издание, посвященное церковным благовониям.