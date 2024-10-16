В Петербурге продемонстировали издание, посвященное церковным благовониям

Издание под названием «Вдыхая богослужение» охватывает историю, технологию изготовления и значение фимиама — благовонного вещества, сжигаемого при богослужении. Данная книга была разработана и опубликована в творческом центре «Русский ладан» при поддержке издания «Петербургский дневник», сообщает газета «Петербургский дневник» .

Читатели смогут погрузиться в историю развития благовоний и культурные традиции их использования в разных регионах, включая Россию, а также европейские и азиатские страны. Автором книги является основатель и руководитель Петербургской творческой мастерской «Русский ладан», а также председатель издательского совета Санкт-Петербургской епархии, настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла, расположенного в Шуваловском парке, и храма Святителя Луки Крымского в Озерках, игумен Силуан (Туманов).

«Это уникальное, первое в истории России и, возможно, в истории христианских народов издание, объединяющее все этапы развития и использования фимиама, ладана», — поделился священнослужитель.

Книга дополнена иллюстрациями — снимками, сделанными членом творческой студии «Русский ладан» Алексеем Преображенским и знаменитым фотографом из Санкт-Петербурга Станиславом Марченко.