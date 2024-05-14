Иван Ургант «отпраздновал» отмену своего выступления танцем во дворике в Грузии

Шоумен, телеведущий и актер Иван Ургант опубликовал в Instagram* видео, как танцует во дворике в Грузии. Кадры появились на фоне сообщений об отмене выступления звезды на вечере памяти поэта Булата Окуджавы, сообщает Газета.ru .

Ранее Урганта исключили из перечня резидентов концерта «Заезжий музыкант» в Москве, который прошел 11 мая по случаю столетия со дня рождения Окуджавы.

Организаторы мероприятия не сообщали причины изменений в программе. Перед началом концерта на сцену вышла вдова поэта Ольга Окуджава, которая извинилась за появившиеся изменения.

В марте 2024 года Иван Ургант объявил о возвращении в кино после трехлетнего перерыва. Телеведущий исполнил главную роль в фильме «Во сне ты горько плакал», однако Минкульт РФ не выдал киноленте прокатное удостоверение.

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