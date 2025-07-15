Госдума приняла закон о защите религиозной символики после «крестопада»

Госдума приняла закон, который запретит гражданам России при использовании культовых зданий и официальных символов в СМИ, рекламе и на других площадках убирать религиозную символику. По мнению председателя ГД Вячеслава Володина, закон защитит чувства верующих.

«Этот законопроект крайне важный. Когда речь идет о символах веры, о вере в целом, мы должны понимать, национальная идентичность — это язык, история, культура и вера», — подчеркнул Володин.

В итоге Госдума утвердила закон, который защищает религиозные символы. Теперь нельзя убирать или скрывать символы религии на изображениях культовых зданий и официальных символах в СМИ, интернете, рекламе и при коммерческой деятельности.

Этот закон создали и утвердили после того, как в интернете стали обсуждать случаи «крестопада», когда на изображениях в рекламе или искусстве храмы показывали без крестов.

В мае 2025 года СМИ сообщили о том, что на официальном сайте администрации президента обновили изображение государственного герба. Тогда были восстановлены кресты и короны на двуглавом орле, которые раньше напоминали ромбы, пишут «Ведомости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда объяснил, что это произошло из-за особенностей техники отображения: кресты на гербе могут казаться ромбами, если картинку уменьшить.