Радио DFM и Morning Secret Party устроили утреннюю вечеринку в Москве

DFM — ведущее тусовочное радио страны. Его вечеринки неизменно дарят гостям мощный заряд энергии и отличные музыкальные подборки.

На этот раз станция поддержала Morning Secret Party. По субботам с 10:00 до 13:00 в центре Москвы проект собирает ценителей качественной музыки, живого общения и активного досуга. Morning Secret Party — часть закрытого комьюнити для тех, кто ценит стиль, безупречный вкус и высокий уровень жизни. Это свежий утренний ритуал для поклонников звучания Радио DFM и особая атмосфера, наполняющая энергией и вдохновением.

12 июля на вечеринке играли DJ IKA, SAFITER и PETR OSIPOV. Танцы, отличное настроение, модные летние образы звезд — все это создало неповторимую атмосферу столичного отдыха. При поддержке DFM мероприятие собрало свыше 300 гостей.