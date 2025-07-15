Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в новом проекте «Дизайн-марафон»

В рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» АНО «Россия — страна возможностей» был запущен проект «Дизайн-марафон» (далее — Проект), направленный на создание условий для самореализации и профессионального развития специалистов в области графического, цифрового дизайна и дизайна среды. Одно из направлений проекта реализовалось в формате профессионального конкурса для начинающих и опытных дизайнеров, желающих проявить свой талант в решении государственных дизайн-задач, сообщает пресс-служба организаторов.

Участники конкурса работали над реальными задачами, связанными с редизайном общественных пространств населенных пунктов, разработкой фирменных стилей социальных учреждений, цифровых сервисов государственных организаций, и другими дизайн-задачами, направленными на преобразование общественной среды. В результате реализации Проекта дизайн-решения 4 финалистов были приняты региональными партнерами к реализации, а 5 финалистов получили предложения о сотрудничестве.

Дополнительно экспертным советом проекта были отмечены 27 дизайнеров, которых мы рекомендуем Вам для привлечения к текущим и будущим проектам региона.

В 2025 году Проект был преобразован и его новый сезон запускается на базе Обособленного подразделения «Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в партнерстве с автономной некоммерческой организацией «Таврида.Арт» (далее — Организатор) в формате комплекса образовательных мероприятий.

Партнеры смогут предоставить для проекта информацию по актуальным дизайнам-задачам региона, требующим креативного решения. Дизайн-задачи будут отобраны Организатором и предоставлены участникам для разработки эффективных решений с учетом особенностей государственного дизайна. По итогам Проекта партнеры смогут получить несколько дизайн-решений для рассмотрения к реализации, а также доступ к базе талантливых дизайнеров с перспективой привлечения к региональным проектам.

Регистрация осуществляется на сайте проекта.