В Тульской области запустили новые мощности по переработке 300 тыс т отходов

В Узловском районе Тульской области завершилось строительство промышленного комплекса по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО). Этот объект стал первым в России проектом, финансирование которого осуществлялось за счет выпуска облигаций Российского экологического оператора (РЭО) в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 906. Реализация проекта ведется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и находится под контролем вице-премьера Дмитрия Патрушева, сообщила пресс-служба РЭО.

«Это важный шаг в реализации механизма финансирования через выпуск облигаций. Новый комплекс позволит региону повысить уровень обработки отходов и приблизиться к целевым показателям нацпроекта „Экологическое благополучие“, — подчеркнула глава ППК РЭО Ирина Тарасова.

Производственные мощности комплекса позволяют обрабатывать до 300 тысяч тонн отходов ежегодно, а также размещать до 255 тысяч тонн. РЭО выделил льготный заем в размере 1,591 млрд рублей, средства для которого были привлечены через выпуск облигаций. Общий объем инвестиций в проект составил 1,7 млрд рублей. Покупателем облигаций выступило АО «Россельхозбанк».

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — создание в России единой системы обращения с ТКО. С 2025 года национальный проект «Экология», завершившийся в 2024 году, сменился новой программой — «Экологическое благополучие». Одно из ее направлений предполагает формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% образующихся ТКО, сократить их захоронение до 50% и перерабатывать не менее 25% отходов производства и потребления во вторичное сырье.