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В Италии 27 июля пройдет первый национальный день против русофобии

В Италии 27 июля впервые проведут национальный день против русофобии, в рамках которого состоится показ документального фильма RT «Русофобия. История ненависти», сообщает RT .

Журналист Винченцо Лоруссо рассказал, что национальный день против русофобии организуют в ответ на отмену концерта маэстро Валерия Гергиева в Королевском дворце Касерты. По его словам, итальянские учреждения допустили дискриминационный и русофобский поступок, отказавшись от выступления дирижера.

В рамках акции 27 июля пройдет показ документального фильма RT «Русофобия. История ненависти», а также состоятся обсуждения и выступления. К инициативе уже присоединились города Бари и Лука.

21 июля стало известно, что концерт народного артиста России Валерия Гергиева в Италии отменили. Российский посол Алексей Парамонов отметил, что ситуация была создана искусственно и выглядит неподобающе.

Лоруссо подчеркнул, что решение об отмене концерта является проявлением русофобии, замаскированной под «защиту европейских ценностей».