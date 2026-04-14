Историк Тараторин объяснил, как Дракула повлиял на политику и культуру

Историк Дмитрий Тараторин в книге «Дракула» рассмотрел фигуру Влада Цепеша как политический и философский феномен, повлиявший на мировую культуру и современную мысль, сообщает Ридус .

По данным на март 2026 года, история о графе-вампире экранизировалась более 100 раз. Однако Влад Цепеш был реальным правителем Валахии, прославившимся жестокостью и борьбой с Османской империей.

Тараторин отмечает, что образ Дракулы закрепился в русской культуре еще в XV веке.

«Для России это значимая фигура, поскольку написанное в конце XV века „Сказание о Дракуле воеводе“ многими филологами считается первым русским подлинно литературным произведением», — пояснил историк.

Автор связывает Цепеша с идеей сверхчеловека и считает его примером цельной, хотя и мрачной философии действия.

«Он реально пытался подменять собой Бога в отдельно взятое время в отдельно взятом пространстве», — подчеркнул Тараторин.

Исследователь также обращает внимание на современное переосмысление образа — от фильма Фрэнсиса Форда Копполы до новых интерпретаций, где Дракула кается и жертвует собой. По его мнению, фигура валашского князя стала символом развилки между духовным и материальным.

Тараторин считает, что главный вопрос современности — антропологический. «Если ты биологическая сущность, то в конечном счете ты корм для Дракулы. И больше ничего», — заявил он, рассуждая о кризисе представлений о человеке и будущем цивилизации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.