Историческая фотовыставка стартовала в Воскресенске

В Воскресенске открылась фотовыставка «Бойцы и командиры 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии в битве за Москву», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации округа.

Выставка подготовлена автономной некоммерческой организацией «Сообщество потомков московских ополченцев Великой Отечественной войны». Автор-составитель выставки — учитель истории и обществознания ГБОУ «Школа № 293 имени А. Т. Твардовского» (г. Москва) Александр Драхлер. Материалы, представленные на выставке — результат многолетней работы исследовательской группы учеников школы под его руководством.

На выставке представлены более 150 фотографий и документов, в том числе рассказы о более чем 50 бойцах и командирах дивизии. После вступительной речи состоялась конференция «Ополчение 1941 года в битве за Москву» в рамках патриотической программы Памяти московского народного ополчения.

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Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.