Исследование: петербуржцы чаще других россиян выбирают винтажный стиль

Согласно совместному исследованию аналитиков «Яндекс Дзен», визажиста Елены Крыгиной и стилиста Алексея Сухарева, жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области отличаются от других россиян своими предпочтениями в одежде. При этом петербуржцы чаще других россиян считают себя модными, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Так, 53,8% опрошенных петербуржцев заявили о выборе винтажного стиля, что является самым высоким показателем по стране. На втором месте у жителей Северной столицы находится кэжуал (14,7%), а на третьем — городской шик (10,7%).

Кроме того, согласно данным исследования, почти 60% петербуржцев отдают предпочтение одежде черного цвета, что ставит Санкт-Петербург на второе место среди российских регионов по этому показателю. Бежевый (11,5%) и белый (7,8%) цвета занимают соответственно второе и третье места в гардеробе жителей города.

Примечательно, что почти половина (49,6%) россиян не считает, что жители их региона одеваются модно. При этом 79,2% самих петербуржцев уверены, что они одеваются стильно — это самый высокий показатель среди всех субъектов РФ.