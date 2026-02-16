Ирина Слуцкая провела ледовое шоу «Сказ о Руси» в Наро-Фоминске

В Центральном парке имени В.В. Воровского в Наро-Фоминске 14 февраля прошло ледовое шоу «Сказ о Руси» с участием олимпийской чемпионки Ирины Слуцкой и известных фигуристов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» и при поддержке министерства культуры и туризма Московской области в Наро-Фоминске состоялось спортивно-театральное представление на открытом льду. Жителям и гостям округа показали шоу «Сказ о Руси», в котором рассказали историю о молодом князе, Зиме и волшебных птицах Льда и Огня. Главные герои научили стихии гармонии, напомнив о важности добра и любви.

Постановку возглавила олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая, которая также выступила на льду вместе со своей командой. В шоу приняли участие звезды мирового фигурного катания: Юко Кавагути, Ясмина Кадырова и Илья Миронов. Спектакль объединил элементы фигурного катания, акробатики и жонглирования, а также атмосферу русских народных сказок.

Вход на мероприятие был свободным, что позволило сотням зрителей насладиться выступлением в семейной атмосфере. Глава округа Роман Шамнэ отметил, что шоу оставило яркие впечатления у всех присутствующих. Работа над постановкой заняла почти год, а реакция публики показала, что ожидания были оправданы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.