Ирина Аллегрова будет судиться с ночным клубом из-за травести*-актера

Певица Ирина Аллегрова хочет подать в суд на ночной клуб в Челябинске, где травести*-актер постоянно исполняет ее песню «Угонщица», сообщает Mash .

Речь идет о заведении S&B. По вечерам там выступает травести*-актер со сценическим именем Зоя Душечка, который поет «Угонщицу». Его настоящее имя — Александр Г. Мужчина работает фитнес-тренером.

Артистка возмутилась из-за авторских прав на трек. Аллегрова готовит иск и к травести*-актеру, и к заведению. Ее права будут защищать юристы Российского авторского общества, с которыми у певицы контракт.

Если владельцы клуба проиграют дело, то они должны будут выплатить артистке за каждое использование ее треков. Ранее данный клуб уже проверяли полицейские, но не обнаружили ни признаков ЛГБТ*-пропаганды, ни фактов нелегальной продажи спиртного.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ проверит X5 Group после инцидента с продавцом-транссексуалом*. Это произошло после того, как один из покупателей в магазине «Пятерочка» во Владимире снял конфликт с сотрудником.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.