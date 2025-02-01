«Пятерочку» ждет проверка после истории с продавцом-транссексуалом*

После того как один из покупателей в магазине «Пятерочка» во Владимире снял конфликт с продавцом-транссексуалом и выложил в Сеть, инцидентом заинтересовалась генеральная прокуратура. Теперь компанию X5 Group ожидает проверка, сообщает Mash .

Видео с конфликтом мужчины и сотрудника магазина по имени Павел с длинными рыжими волосами и ярким макияжем возмутило общественников из организации «Ветераны России». Представители организации уже направили в Генпрокуратуру и Следственный комитет заявления с просьбой проверить компанию X5 Group на предмет пропаганды ЛГБТ*.

На распространившихся в Сети кадрах видно, что мужчина и сотрудник «Пятерочки» спорят относительно внешнего вида кассира. Покупатель возмущался тем, как выглядит парень, и задавался вопросом, почему тот не находится на СВО. При этом сам не пояснил, почему тоже не защищает родину.

Теперь компетентным специалистам предстоит разобраться в скандальной истории.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.