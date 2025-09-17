Иосиф Пригожин ответил, за что Пугачева может лишиться звания «Народный артист»

Федеральная инициатива в области безопасности и борьбы с коррупцией (ФПБК) обратилась к главе государства с предложением отозвать у Аллы Пугачевой звание «Народный артист Российской Федерации». Продюсер Иосиф Пригожин выразил свое мнение на этот счет, сообщает Общественная Служба Новостей .

Авторы петиции утверждают, что основанием для подобного запроса стало недавнее интервью певицы: ее заявления и действия, по мнению организаторов, вызывают серьезные сомнения в контексте государственной безопасности и нравственно‑гражданской ответственности обладателя такого высокого статуса.

В тексте петиции содержатся конкретные претензии: подписанты указывают на то, что Пугачева выразила положительное отношение к человеку, подозреваемому российскими властями в причастности к организации террористической деятельности на территории России. Более того, инициаторы обвиняют артистку в дискредитации органов власти, армии и внешней политики страны.

По мнению музыкального продюсера Иосифа Пригожина, откровения Пугачевой были излишними.

«Экстремальная откровенность такого характера не могла не отразиться на судьбе Аллы Борисовны. Она еще сказала, что якобы родина ее предала. Но это не так, родина ее не предавала, это она покинула свою родину. И что уж тут говорить о том, что есть риск лишения Пугачевой почетного звания», — отметил он.

Продюсер добавил, что сожалеет о высказываниях певицы, которые, по его мнению, обидели многих ее коллег по сцене.

«Мне кажется, что никто уже не удивляется этому. Она в свое время предала нас и уехала, когда страна нуждалась в ней. Лучше бы уже молчала», — заключил Пригожин.