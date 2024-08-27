Инклюзивный театр из Раменского совершил первые гастроли

В 2024 году темой Фестиваля туризма и творчества «Красное сельцо» стала «Сказочная Русь». Именно поэтому инклюзивная группа театрального коллектива « Фантазеры» подала заявку на участие в этом масштабном мероприятии. Ведь их самый первый спектакль — это фольклорная зарисовка «Четыре времени в году». Небольшой спектакль о смене времен года и о славянских традициях.

«Мы часто шутим, что наш коллектив ждет великое будущее, мы верим в это, надеемся. А теперь мы убедились, что так и будет. В последнее воскресенье лета состоялись наши первые гастроли! Мы имели успех! К нашей сцене подходило много людей, с детьми, группами. Подходили и оставались. Нашим артистам хлопали, кричали браво, молодцы, поддерживали каждую минуту выступления. Ребята нашего коллектива „Фантазеры“ „Инклюзив“ выступали перед публикой после летнего перерыва, было очень хорошо видно, насколько все выступление было продумано, отрепетировано и, конечно же, закреплено в головушках. Мы, родители, не устаем благодарить нашего руководителя коллектива Золотухину Варвару Георгиевну, и девочек-тьюторов из старших групп театрального коллектива Варвары Георгиевны за их профессионализм, любовь и заботу к нашим детям. Как всегда, организация выступления, поездки, на высоте», — говорит Григорьева Марина, мама одного из актеров труппы.

«25 августа у нас был очень важный и волнительный день — первые гастроли нашего коллектива „Фантазеры“ „Инклюзив“. Очень много радости получили мы от поездки и выступления наших детей. На наш спектакль собралось много зрителей, которые очень по-доброму реагировали на выступление ребят. Было много оваций! Мы, родители, увидели какая огромная работа проведена нашим руководителем Варварой Георгиевной Золотухиной. Как много у детей появилось новых навыков, испытали гордость за детей и бесконечную благодарность руководителю коллектива. Огромное спасибо нашим тьюторам, их помощь бесценна! Всем зрителям очень понравились костюмы и фольклорный жанр спектакля», — поделилась мама одного из актеров Елена Поплавская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.