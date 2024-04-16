III Международный кинофестиваль «День Победы» стартовал в Подмосковье

III Международный кинофестиваль «День Победы» начал свою работу в Москве и Подмосковье. Накануне в Одинцовском округе и Лыткарине уже прошли первые показы фильмов конкурсной программы. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Официальная церемония открытия кинофестиваля состоится 16 апреля в 19:00. Она будет проходить одновременно в Москве в Большом зале Центрального дома кинематографистов и в культурно-досуговом центре «Барвиха» Одинцовского округа. Обе площадки соединит телемост.

Целью фестиваля является освещение победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне и противодействие попыткам фальсификации истории. В фестивальной программе этого года участвуют фильмы о событиях в Донбассе. Еще одной новацией кинофорума этого года станет конкурс музыкальных видеоклипов, посвященных военно-патриотической тематике.

В адрес оргкомитета кинофестиваля поступило более 230 заявок от желающих принять участие в мероприятии из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Фильмы короткой игровой программы будут номинироваться в следующих категориях: документальные фильмы; короткометражные игровые фильмы; игровые фильмы; документальные фильмы о событиях в Донбассе (специальная номинация); музыкальные видеоклипы о Великой Отечественной войне и событиях в Донбассе (специальная номинация).

Профессиональное жюри III Международного кинофестиваля «День Победы» возглавил народный артист РФ, режиссер Андрей Соколов.

Кроме современных кинолент в программе фестиваля состоится конкурс полнометражных советских художественных фильмов о ВОВ, созданных в период с 1941 по 1950 год. Оценивать эти картины будет зрительское жюри во главе с народной артисткой РСФСР Ларисой Лужиной.

Впервые во время фестиваля пройдет питчинг проектов короткометражных документальных военно-патриотических фильмов. Очная защита будет проходить 19 апреля в Московском доме национальностей.

Показы и другие мероприятия III Международного кинофестиваля «День Победы» продлятся до 19 апреля на площадках Москвы и Подмосковья.

Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.