Худрук театра «Красный факел» рассказал о публике Петербурга

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Худрук Прикотенко рассказал о гастролях театра «Красный факел» в Петербурге

Гастроли новосибирского театра «Красный факел» стартовали сегодня в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова. Художественный руководитель Андрей Прикотенко рассказал о репертуаре, особенностях постановок и своем отношении к Петербургу, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова начались гастроли новосибирского театра «Красный факел». О программе выступлений и своем отношении к Петербургу рассказал художественный руководитель театра Андрей Прикотенко.

Гастроли открывает трагедия Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». По словам Прикотенко, постановка отличается оригинальным музыкальным оформлением и искренней игрой актеров.

«Это музыкальный спектакль с оригинальным звуковым оформлением. Центральный дуэт — Вадим Гусельников и Настя Плешкань — поет замечательно, им абсолютно веришь», — отметил он.

В репертуаре также значатся спектакли «Мертвые души» и «Бесы». Прикотенко пояснил, что выбор произведений связан с их драматургическими особенностями и возможностью раскрыть сложные характеры.

«В «Бесах» мы строим сюжет вокруг фигуры Николая Ставрогина, а «Мертвые души» — это метафизическое путешествие по бескрайним просторам», — рассказал он.

Андрей Прикотенко признался, что полюбил Новосибирск и театр «Красный факел», но Петербург для него остается особенным городом.

«Я тут родился и вырос. Сейчас даже скучаю по плохой погоде», — поделился он.

По мнению режиссера, петербургская публика отличается особой требовательностью и преданностью.

Прикотенко подчеркнул, что театр занимает важное место в жизни петербуржцев, и выразил надежду, что гастроли «Красного факела» найдут отклик у местной публики.